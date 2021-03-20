В Ливане считают, что диалог Путина с Байденом позитивно отразится на отношениях РФ и США

БЕЙРУТ, 20 марта. /ТАСС/. Прямые контакты между президентом РФ Владимиром Путиным и главой администрации США Джо Байденом станут наилучшим выходом из ситуации, в которой оказались двусторонние российско-американские отношения. Такое мнение выразил в субботу в беседе с корреспондентом ТАСС председатель Православного совета Ливана (ПСЛ) Роберт Абъяд.

"Предложение российского лидера вступить в откровенный диалог со своим американским коллегой можно только приветствовать, - подчеркнул ливанский общественно-политический деятель. - Это мудрый и дальновидный шаг, который позитивно отразится на отношениях РФ и США и, вероятно, приведет к их улучшению". По его мнению, президент Путин "поступил очень тактично в ответ на откровенно враждебный выпад со стороны хозяина Белого дома".

Как считает Абъяд, президент США был вынужден согласиться на такое предложение, поскольку у него просто не оставалось иного выбора. "В противном случае Байден потерял бы лицо как международный политик", - отметил он. По мнению председателя ПСЛ, обвинения в адрес Кремля в попытках вмешательства в американские выборы и намеки на то, что России за это придется заплатить цену, "выглядят нелепо по прошествии нескольких месяцев с момента проведения голосования".

Ливанский политик допустил, что Байден "может войти в историю своими острыми высказываниями по поводу России и ее лидера". "Однако я думаю, что американский народ предпочел бы, если бы президент Байден нормализовал, а не обострял отношения с Россией", - указал Абъяд.

Ранее президент Путин после резких высказываний главы американской администрации о России предложил ему провести открытый диалог в пятницу или ближайший понедельник. Он подчеркнул, что такой контакт с Байденом может состояться "при условии, если это будет прямой, честный разговор, по сути, в прямом эфире". Президент Байден заявил в ответ, что контакты между двумя лидерами состоятся на каком-то этапе в обозримой перспективе. Заместитель пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер сказала в пятницу, что президент США проведет встречу с российским лидером, "когда придет нужное время".