В Варшаве двое полицейских попали в больницу после столкновений с демонстрантами

ВАРШАВА, 20 марта. /ТАСС/. Протест ковид-диссидентов в столице Польши завершился столкновениями с полицией, в результате которых двое полицейских попали в больницу. Об этом сообщил журналистам в субботу пресс-секретарь варшавской полиции Сильвестр Марчак.

Акция протеста началась в Варшаве в полдень. Как передавал корреспондент ТАСС с места событий, несколько сотен противников введения в республике очередного локдауна начали шествие из центра города к Мокотовскому парку. В парке дошло до столкновений с полицией. "Сотрудница полиции получила удар ногой от агрессора, а другому полицейскому попали камнем по голове. Оба оказались в больнице", - сказал Марчак.

"Полицейские ответили решительно. Они использовали средства прямого принуждения в виде физической силы, дубинок и газовых баллончиков, а также звуковых гранат", - указал представитель полиции.

По словам Марчака, несколько человек были задержаны. "Среди задержанных есть лица, находящиеся в розыске с целью [их принуждения к] отбытию наказания в виде лишения свободы. Также люди задержаны за хранение наркотиков, нарушение неприкосновенности, оскорбление должностных лиц", - отметил он.

Новые ограничения

В субботу в Польше вступило в силу новое распоряжение правительства, которое ввело в стране практически полный локдаун. На фоне третьей волны эпидемии в республике вновь запретили работу гостиниц, объектов культуры и спорта. В торговых центрах могут работать только продовольственные, хозяйственные магазины и аптеки.

При этом в Польше по-прежнему сохраняется объявленный властями в марте прошлого года режим эпидемии. Гражданам рекомендовано оставаться дома и работать удаленно. По всей стране обязательно ношение масок, рестораны, кафе и бары работают только на вынос. Приглашать в гости более пяти человек запрещено. Школьники учатся дистанционно.

Эпидемиологическая ситуация в Польше в последние дни резко ухудшилась. Суточный прирост заражений коронавирусом превышает 25 тыс. новых случаев в день. С 4 марта 2020 года, когда в республике был выявлен первый случай инфицирования коронавирусом, им заразились более 2 млн человек, умерли 49 тыс., выздоровели 1,6 млн. За все время эпидемии в Польше было сделано более 11 млн тестов на коронавирус.