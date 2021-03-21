Nikkei: Япония и США могут скоро провести учения по обороне спорных островов Сенкаку

ТОКИО, 21 марта. /ТАСС/. Правительства Японии и США приступили к проработке возможности проведения масштабных совместных учений по обороне островов Сенкаку (Дяоюйдао) в Восточно-Китайском море, которые являются предметом территориального спора между Токио и Пекином. Об этом сообщила в воскресенье газета Nikkei.

Ожидается, что они могут пройти до конца текущего года. В них должны принять участие подразделения морских, сухопутных и воздушных Сил самообороны Японии, морская пехота и ВВС США. Какие-либо другие подробности о готовящихся маневрах на данный момент не известны.

Спор вокруг Сенкаку обострился после того, как в сентябре 2012 года Токио объявил о выкупе этих островов у их частных владельцев, японских граждан. После этого в КНР прошли массовые демонстрации протеста, сопровождавшиеся разгромом японских ресторанов и предприятий. С тех пор китайские корабли постоянно курсируют вблизи спорного архипелага и совершают демонстративные заходы в его прибрежную зону.

Особую обеспокоенность Японии в последнее время вызывает активность китайских сторожевиков в районе Сенкаку. В феврале китайские корабли 14 раз заходили в зону у этих островов, которую Япония считает своими территориальными водами. В Токио это связывают в том числе с тем, что 1 февраля в Китае вступил в силу закон, дающий береговой охране страны полномочия открывать огонь по иностранным кораблям для защиты национального суверенитета. В ответ Япония также наделила свою береговую охрану правом применять оружие в случае попытки высадки на Сенкаку, что, по мнению экспертов, повышает угрозу вооруженного конфликта.

США неоднократно заявляли о своей поддержке Японии в территориальном споре вокруг Сенкаку. В частности, Вашингтон подтверждал обязательство по обеспечению обороны Японии, включая острова Сенкаку, в соответствии со статьей 5 двустороннего Договора о взаимном сотрудничестве и гарантиях безопасности от 1960 года.