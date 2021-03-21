Сотни человек устроили в Атланте протесты против ненависти к людям с азиатскими корнями

НЬЮ-ЙОРК, 21 марта. /ТАСС/. Несколько сотен человек устроили в субботу массовое шествие в Атланте (штат Джорджия) в знак протеста против ненависти к людям азиатского происхождения. Об этом сообщил интернет-портал AJC.

По его сведениям, демонстранты собрались на площади рядом с офисом губернатора штата с призывами прекратить проявление ненависти и насилие в отношении людей с азиатской внешностью. "Проявление расизма - это часть нашей повседневной жизни, и наше общество фактически молча страдало на протяжении очень долгого времени", - приводит портал слова одного из участников акции. В ней приняли участие сенаторы Конгресса США от Джорджии демократы Джон Оссофф и Рафаэль Уорнок.

Как отмечает телеканал ABC, подобные демонстрации прошли также в Сан-Франциско (штат Калифорния), Чикаго (штат Иллинойс) и Питтсбурге (штат Пенсильвания), причем в последнем городе в акции приняла участие обладательница "Золотого глобуса" канадская актриса с корейскими корнями Сандра О.

Во вторник полиция задержала 21-летнего Аарона Лонга, который совершил нападения со стрельбой на три массажных салона в Атланте и ее окрестностях. Он признал вину. Погибли в общей сложности восемь человек, из них шесть были выходцами из Азии, еще один человек пострадал. По словам задержанного, расовая принадлежность погибших не была причиной преступления.