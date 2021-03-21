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СМИ: на заводе венесуэльской нефтегазовой компании произошел теракт

Для восстановления подвергшейся атаке инфраструктуры на месте происшествия развернули ремонтные бригады

ТАСС, 21 марта. Теракт произошел на территории газового завода венесуэльской государственной нефтегазовой компании PDVSA, расположенного в городе Эль-Техеро в штате Монагас. Об этом министр промышленности и национального производства Венесуэлы Тарек эль-Айссами сообщил по телефону телеканалу Venezolana de Televisión.

"Хотим сообщить национальной и международной общественности о новом террористическом акте, направленном против нашей главной нефтяной компании, я говорю о PDVSA", - сказал министр.

По его словам, теракт, произошедший на участке газопровода в городе Эль-Техеро, затронул операционный центр, служащий газозаправочным заводом.

Чиновник отметил, что сообщения о жертвах пока не поступали.

Для восстановления подвергшейся атаке инфраструктуры на месте происшествия были развернуты ремонтные бригады.

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