В Республике Конго начались президентские выборы

ПРЕТОРИЯ, 21 марта. /ТАСС/. Голосование на президентских выборах началось в воскресенье в Республике Конго в спокойной обстановке. Об этом сообщила радиостанция Radio Maria.

Избирательные участки открылись во всех регионах, информация о каких-либо проблемах с обеспечением безопасности не поступала. Правом голоса обладают около 2 млн жителей страны на западном побережье Африки.

Борьбу за пост главы государства ведут семь кандидатов, среди которых действующий президент 77-летний Дени Сассу-Нгессо. Он выдвинут правящей Конголезкой партией труда. "В моменты неопределенности люди нуждаются в политиках с опытом, - заявил Сассу-Нгессо на заключительном митинге своих сторонников в Браззавиле. - Я ставлю мои знания и умения на службу всех молодых людей". Он подчеркнул, что в случае переизбрания на очередной срок сосредоточится на программе ускоренного развития сельского хозяйства и постепенного ухода от зависимости экономики страны от экспорта нефти.

Африканские аналитики считают Сассу-Нгессо, который возглавляет страну уже в течение 37 лет, фаворитом на победу уже в первом туре. Он впервые стал главой государства в феврале 1979 года и находился на этом посту до августа 1992 года. В 1992 году Сассу-Нгессо проиграл президентские выборы, однако он вновь возглавил Республику Конго в октябре 1997 года на завершающем этапе гражданской войны. В последующие годы Сассу-Нгессо трижды побеждал на президентских выборах.

Оппозиции не удалось выставить на нынешние выборы единого кандидата. Главными конкурентами действующего главы государства считаются перешедшие в оппозицию бывший министр финансов Матиас Дзон и занимавший ряд министерских постов Ги-Брис Парфе Колела. Последний участвовал в президентских выборах в 2016 году и пришел вторым с 15,04% голосов, проиграв Сассу-Нгессо, которого поддержали 60,19% избирателей.

Принятая на общенациональном референдуме в 2015 году Конституция Республики Конго устанавливает срок президентского мандата в пять лет. При этом один и тот же политик, победив на выборах главы государства, имеет право еще дважды переизбираться. Для победы в первом туре кандидату необходимо набрать 50% плюс один голос. Если никому не удастся это сделать, то два политика, набравшие наибольшее количество голосов, выходят во второй тур. Он проводится через 21 день после объявления Конституционным судом результатов первого тура.