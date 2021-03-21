Один человек погиб после взрыва, устроенного террористами на юго-востоке Ирана

ТЕГЕРАН, 21 марта. /ТАСС/. По меньшей мере один человек погиб и еще трое получили ранения в результате взрыва на юго-востоке Ирана. Об этом сообщает в воскресенье агентство Mehr со ссылкой на пресс-службу Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана).

В сообщении отмечается, что взрыв был организован террористической группой на площади одного из населенных пунктов района Сараван в провинции Систан и Белуджистан. Врыв произошел в 09:30 по местному времени (09:00 мск). Названия населенного пункта и террористической группировки не приводятся.

Провинция Систан и Белуджистан является одним из источников напряженности для Ирана. Она граничит с Пакистаном и Афганистаном, и большая часть наркотрафика из-за границы, а также значительная часть контрабанды топлива и других товаров приходятся на этот район. Кроме того, здесь действует ряд сепаратистских и исламистских группировок.