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Минобороны Турции утверждает, что ВС Сирии нанесли удар по госпиталю в Идлибе

По данным турецкого оборонного ведомства, в результате ударов артиллерии по населенному пункту Эль-Атариб погибли пять мирных жителей

АНКАРА, 21 марта. /ТАСС/. Министерство национальной обороны Турции выступило в воскресенье с утверждением, что ВС Сирии нанесли удары по госпиталю в провинции Идлиб.

"Режим [президента Сирии Башара] Асада вновь атаковал невинных сирийских мирных жителей. В результате ударов артиллерии по населенному пункту Эль-Атариб в Идлибе были убиты пять мирных жителей, включая ребенка. Режим вновь совершил преступление против человечности, нанеся удары по госпиталю, в результате которых также получили ранения еще 10 человек", - утверждается в распространенном коммюнике турецкого оборонного ведомства.

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