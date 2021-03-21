Глава Пентагона сообщил, что приехал в Афганистан за новой информацией о ситуации в стране

ТАСС, 21 марта. Министр обороны США Ллойд Остин прибыл с визитом в Афганистан, чтобы получить новую информацию о ситуации в этой стране. Об этом сам глава Пентагона написал в воскресенье на своей странице в Twitter.

"Я очень признателен президенту [Афганистана] Ашрафу Гани за время, проведенное с ним [на встрече в Кабуле]", - отметил министр. По словам Остина, он приехал в Афганистан, чтобы "слушать и получать новые знания".

Остин назвал свой визит в Кабул "очень полезным". Как полагает американский министр обороны, "он [визит] даст больше информации для моего участия в рассмотрении [ситуации в Афганистане], которое мы проводим с президентом США [Джо Байденом]".

Несколько часов назад Остин прибыл с необъявленным визитом в Кабул, где провел переговоры с главой Афганистана. Как указывалось в заявлении канцелярии Гани, в ходе встречи "стороны выразили озабоченность эскалацией насилия в стране [со стороны радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ)]". Гани и Остин также отметили, что "фундаментальное урегулирование нынешней ситуации в Афганистане заключается в установлении долгосрочного и справедливого мира". Глава Пентагона, говорится в заявлении, высказал готовность США "сотрудничать в афганскими властями в этом направлении".

Визит Остина в Кабул проходит на фоне разногласий между представителями Вашингтона и радикального движения "Талибан" по поводу выполнения подписанного между сторонами соглашения в Дохе, одним из основных пунктов которого является вывод американских войск из страны до 1 мая нынешнего года. Минувшим днем глава Пентагона заявил в Нью-Дели, что президент США Джо Байден пока не принял окончательного решения о сроках вывода американских войск из Афганистана.