Глава Пентагона заявил, что уровень насилия в Афганистане остается высоким

ВАШИНГТОН, 21 марта. /ТАСС/. Уровень насилия в Афганистане по-прежнему высокий. Об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин во время визита в воскресенье в Афганистан, сообщает телекомпания CNN.

По ее данным, во время общения с журналистами глава Пентагона отказался ответить на вопрос о том, выполнило ли, по мнению США, радикальное движение "Талибан" (запрещено в РФ) свои обязательства в рамках соглашения, заключенного с ним год назад предыдущей вашингтонской администрацией. "Очевидно, что уровень насилия в стране остается довольно высоким, нам действительно хотелось бы, чтобы <...> [он] снизился. <...> Я думаю, если он снизится, то это может начать создавать условия для <...> некоторой по-настоящему плодотворной дипломатической работы", - добавил при этом Остин.

Он также не предоставил никакой конкретики относительно вопроса вывода американских сил из Афганистана. "Что касается даты окончания [военного присутствия США] или установления конкретной даты для вывода [сил], то [решение данного вопроса является] прерогативой моего босса (речь о президенте США Джо Байдене)", - сказал Остин.

С необъявленным визитом в Кабул Остин прибыл в воскресенье. Визит проходит на фоне разногласий между представителями Вашингтона и радикального движения "Талибан" по поводу выполнения подписанного между сторонами соглашения в Дохе, одним из основных пунктов которого является вывод американских войск из страны до 1 мая. Минувшим днем глава Пентагона заявил в Нью-Дели, что президент США пока не принял окончательного решения о сроках вывода американских войск из Афганистана.