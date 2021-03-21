МО Турции заявило, что информировало РФ о необходимости прекращения ВС Сирии боев в Идлибе

АНКАРА, 21 марта. /ТАСС/. Министерство национальной обороны Турции утверждает, что Анкара проинформировала Москву о необходимости прекращения Вооруженными силами Сирии боевых действий в Идлибе.

Согласно распространенному в воскресенье заявлению турецкого оборонного ведомства, сирийские войска ранее "нанесли удары по госпиталю в эль-Атарибе, а теперь ракетному обстрелу подвергся жилой район в Кахе в идлибской зоне деэскалации и грузовики и трейлеры возле города Сармада". "Российская Федерация была проинформирована для незамедлительного прекращения нападений. Наши военные были предупреждены, мы продолжаем следить за развитием событий [в регионе]", - утверждается в заявлении.