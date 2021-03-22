Суд в Болгарии оставил под арестом пятерых из шести подозреваемых в шпионаже в пользу РФ

СОФИЯ, 22 марта. /ТАСС/. Окружной военный суд Болгарии удовлетворил требование прокуратуры и оставил под арестом пятерых из шести подозреваемых в шпионаже в пользу РФ действующих и бывших сотрудников Минобороны и военной разведки. Как сообщает Болгарское телеграфное агентство, это решение было принято после заседания, которое началось в воскресенье и продолжалось целую ночь.

Суд согласился с доводами прокуратуры о том, что подозреваемые могут скрыться от правосудия, если останутся на свободе. В отношении шестого подозреваемого, давшего признательные показания, требование об аресте не выдвигалось. Он отпущен под залог.

В пятницу болгарская прокуратура сообщила о том, что шесть сотрудников Министерства обороны Болгарии и военной разведки задержаны по подозрению в шпионаже в пользу РФ. На брифинге были представлены аудиозаписи и видеоматериалы, полученные с использованием специальных средств. По утверждению прокуратуры, они являются доказательством противоправных действий задержанных. Главный прокурор Иван Гешев отметил, что преступная группа была раскрыта при помощи спецслужб стран Евросоюза и США.

Посольство РФ в Болгарии потребовало прекратить до суда все спекуляции по этому делу. В дипмиссии выразили уверенность, что "судебное разбирательство будет вестись на деполитизированной, беспристрастной и объективной основе в строгом соответствии с нормами болгарского и международного законодательства".