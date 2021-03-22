Минюст Армении не исключил возможности изменения Избирательного кодекса до выборов

ЕРЕВАН, 22 марта. /ТАСС/. Правительство Армении рассматривает возможность изменения Избирательного кодекса до проведения внеочередных парламентских выборов, которые кабмин намерен провести 20 июня. Об этом в понедельник в ходе брифинга заявил министр юстиции Рустам Бадасян.

"Рейтинговая избирательная система является проблематичной для нашей страны. Для нашей страны лучше, когда избирательная система бывает чисто пропорциональной. В этом смысле обсуждения и консультации продолжаются", - заявил он.

Министр юстиции также рассказал, что первым номером избирательного списка правящей партии Армении "Гражданский договор" на внеочередных парламентских выборах будет действующий премьер-министр республики Никол Пашинян. "Думаю, что вопрос на этот вопрос очевиден - Никол Пашинян", - ответил он на соответствующий вопрос журналиста.

В минувший четверг премьер-министр Армении Никол Пашинян после проведения политических консультаций с президентом и лидерами трех парламентских фракций заявил, что внеочередные парламентские выборы состоятся 20 июня.

Единственной возможностью проведения досрочных парламентских выборов является роспуск законодательного органа. Для этого необходимо, чтобы премьер-министр ушел в отставку, а после этого в течение двух недель парламент не смог избрать нового главу кабинета. Все парламентские партии договорились, что не выдвинут собственных кандидатов в премьеры в случае отставки Пашиняна.

Согласно действующему избирательному законодательству Армении, депутат парламента избираются по смешанной системе - пропорциональной и так называемой рейтинговой. Места в парламенте между партиями распределяются пропорционально числу полученных партиями голосов. При этом избиратели голосуют не только за партии, но и за отдельных кандидатов из партийных списков. В результате депутатом становится тот, кто наберет больше голосов, чем другие из того же списка.