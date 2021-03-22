Боррель: главы МИД ЕС применят 22 марта санкционный режим в сфере прав человека

БРЮССЕЛЬ, 22 марта. /ТАСС/. Министры иностранных дел 27 государств Евросоюза на заседании в понедельник применят европейский санкционный режим в отношении физических лиц, причастных, по мнению сообщества, к нарушению прав человека. Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель по прибытии на встречу министров в Брюсселе.

"Мы применим механизм санкций за нарушение прав человека. Я расскажу об этом подробнее после заседания Совета", - сообщил он.

О намерении ЕС ввести новые санкции в рамках механизма по нарушению прав человека говорили в Брюсселе источники, однако официально это прозвучало впервые.

Главы МИД, как ожидается, утвердят санкции в отношении физических лиц, в том числе граждан России, несущих ответственность, по мнению сообщества, за нарушения прав человека. Их окончательно согласовали 17 марта послы стран сообщества, сообщил ранее ТАСС источник в делегации одной из европейских государств в Совете ЕС. По данным дипломата, в черный список вошли более 10 человек из разных стран, включая Россию, Китай, Ливию.

2 марта Евросоюз впервые ввел санкции в рамках своего нового механизма, связанного с нарушением прав человека. Брюссель включил в черный список четырех граждан РФ - генерального прокурора Игоря Краснова, главу Следственного комитета Александра Бастрыкина, главу Федеральной службы исполнения наказаний Александра Калашникова и командующего Росгвардией Виктора Золотова. Все они, по мнению сообщества, ответственны за обвинительный приговор блогеру Алексею Навальному.