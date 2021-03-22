Экс-премьер Грузии Гахария заявил, что остается в политике

ТБИЛИСИ, 22 марта. /ТАСС/. Экс-премьер Грузии Георгий Гахария, который со скандалом покинул должность 18 февраля, заявил, что остается в политике.

"В первую очередь, я хочу вам сказать, что несмотря на множество сплетен, я никуда уходить не собираюсь. Более того, я и из политики не ухожу. Мы идем по плану, по нашей повестке дня, что даст нам возможность в ближайшее время поделиться с вами всем детально", - сказал в понедельник Гахария журналистам.

Создаст ли экс-премьер новую политическую партию, которая станет оппонировать правящей "Грузинской мечте - Демократической Грузии", пока не известно, однако грузинские СМИ ранее неоднократно сообщали, что Гахария на данный момент занят формированием своей команды. После его ухода с поста премьера в отставку также подали глава администрации правительства Кахабер Кемоклидзе и его заместитель Бердия Сичинава. Ранее, 20 марта экс-президент Грузии Георгий Маргвелашвили в беседе с телеканалом "Мтавари архи" заявил о необходимости создать сильную альтернативную правящей партии политическую силу.

Гахария, который возглавлял правительство с сентября 2019 года, покинул должность премьера из-за разногласий с командой по поводу ареста депутата, председателя оппозиционной партии "Единое национальное движение" Ники Мелии. Депутата арестовали 23 февраля, но уже при новом премьере - Ираклии Гарибашвили.

Арест Мелии подогрел политический кризис, начавшийся в Грузии еще в ноябре 2020 года из-за того, что оппозиция не признает состоявшиеся осенью парламентские выборы и отказывается от работы в парламенте. 12 марта в Тбилиси прибыл представитель главы Евросовета Шарля Мишеля Кристиан Даниэльсон, который попытался посадить за стол переговоров власть и оппозицию, но безрезультатно. Дипломат покинул Грузию 19 марта, так и не сумев сблизить позиции политических игроков. Оппозиция заявила, что начинает готовиться к масштабному митингу, который пройдет 15 мая.