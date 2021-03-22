СМИ: законодатели КНР рассмотрят реформу избирательной системы Гонконга 29-30 марта

ПЕКИН, 22 марта. /ТАСС/. Постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП, высший законодательный орган) 29 и 30 марта рассмотрит законопроекты о внесении изменений в избирательную систему Гонконга. Об этом в понедельник сообщило агентство "Синьхуа".

Рассмотрение вопроса о соответствующей реформе в специальном административном районе КНР состоится в Пекине в рамках 27-го заседания Постоянного комитета ВСНП 13-го созыва. Он внесет поправки к приложениям I и II Основного закона Гонконга (аналог конституции), после чего необходимые изменения будут включены в местное избирательное законодательство. Данные меры направлены на обеспечение принципа "Гонконгом управляют патриоты".

11 марта парламент Китая одобрил резолюцию об усовершенствовании метода формирования коллегии выборщиков в Гонконге и увеличении их численности с 1 200 до 1 500 человек. Этот орган теперь будет не только голосовать за главу гонконгской администрации, но и обеспечивать избрание значительной части членов Законодательного совета. При этом контроль над допуском всех кандидатов будет усилен, а депутатский корпус увеличится с 70 до 90 человек.