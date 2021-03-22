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Киев внес в черный список Сергея Дружко

Согласно обновленным данным, в перечень лиц, которые создают угрозу нацбезопасности Украины, теперь входят 179 человек
Сергей Дружко Okras/CC BY-SA 4.0/Wikimedia Commons
Описание
Сергей Дружко
© Okras/CC BY-SA 4.0/Wikimedia Commons

КИЕВ, 22 марта. /ТАСС/. Министерство культуры и информационной политики Украины сообщило о внесении российского телеведущего и блогера Сергея Дружко в перечень лиц, действия которых якобы создают угрозу национальной безопасности государства. Об этом говорится в распространенном в понедельник сообщении ведомства.

Согласно обновленным данным, в перечень лиц, которые создают угрозу нацбезопасности Украины, теперь входят 179 человек. Среди них числятся Никита Михалков, Карен Шахназаров, Павел Лунгин, Александр Розенбаум, Валентина Талызина, Наталья Варлей, Лев Лещенко, Зураб Церетели и другие.

Черный список деятелей культуры, которые "создают угрозу нацбезопасности", Украина впервые опубликовала в августе 2015 года. С тех пор он периодически пополняется. Внесение артистов в список украинского Минкультуры означает запрет на показ концертов, передач, фильмов и сериалов по украинскому телевидению с их участием, а также запрет въезда на Украину.

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