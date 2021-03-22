Минфин США ввел санкции в отношении двух граждан и двух военных формирований Мьянмы

ТАСС, 22 марта. Министерство финансов США добавило в свой санкционный список двух граждан и два военных формирования Мьнямы по причине применения силы в отношении протестующих. Об этом говорится в сообщении, размещенном в понедельник на сайте ведомства.

"Сегодня управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США ввело санкции против двух лиц и двух формирований, связанных с армией Мьянмы, по причине жестокого подавления протестов в поддержку демократии. Минфин предпринял данные действия в ответ на непрекращающуюся кампанию насилия и запугивания в отношении мирных протестующих и гражданского общества со стороны военных Мьянмы", - говорится в тексте.

Под санкции попали начальник полиции и заместитель министра внутренних дел Мьянмы Тхан Хлайн и генерал-лейтенант, командующий Бюро по проведению специальных операций Аун Со, который подчиняется непосредственно главнокомандующему Мин Аун Хлайну, к которому 1 февраля перешла власть в стране.

Также рестрикции были введены в отношении 33-й и 77-й легкой пехотной дивизии армии Мьянмы.

Мьянманские военные 1 февраля объявили о введении чрезвычайного положения сроком на год и смещении руководства страны. Представители армии объяснили это масштабными фальсификациями на прошедших в ноябре 2020 года выборах. Военные сформировали новый кабинет министров. Жители республики с начала февраля выходят на антивоенные протесты, которые строго пресекаются силами безопасности.