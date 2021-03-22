В США заявили, что Байден не принял окончательного решения о выводе войск из Афганистана

НЬЮ-ЙОРК, 22 марта. /ТАСС/. Президент США Джо Байдена пока не пришел к окончательному решению относительно вывода американских войск из Афганистана. Об этом заявил в понедельник в интервью журналистам телеканала MSNBC помощник американского лидера по национальной безопасности Джейк Салливан.

"Президент в полной мере настроен на обеспечение того, чтобы вывод [войск] был осуществлен безопасно и организовано, если в итоге он решит их вывести", - сказал помощник главы Белого дома. "Он не принял какого-либо решения. Он рассмотрит все, что касается этого вопроса, и примет решение, когда будут представлены все факты", - добавил Салливан. Как он отметил, Байден будет руководствоваться в этом вопросе "интересами национальной безопасности Соединенных Штатов".

29 февраля 2020 года предыдущее правительство США во главе с президентом Дональдом Трампом и радикальное движение "Талибан" (запрещено в России) подписали в Дохе мирное соглашение. Согласно договоренностям, Соединенные Штаты, их союзники и коалиция обязуются вывести в течение 14 месяцев все войска из Афганистана. Талибы в свою очередь гарантируют, что не станут использовать территорию Афганистана для действий, представляющих угрозу безопасности США и их союзников. Операция США в Афганистане продолжается с октября 2001 года, она стала самой продолжительной зарубежной военной кампанией в американской истории. На ее пике в 2010-2013 годах численность западных сил в Афганистане превышала 150 тыс. человек. Основные боевые силы США и НАТО были выведены из Афганистана в 2014 году.

Действующее американское правительство ранее предупредило, что примет дальнейшие решения по Афганистану, в том числе по выводу американских войск из этой страны, после оценки того, как талибы выполняют условия мирных договоренностей.