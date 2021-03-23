Санду: парламент Молдавии должен утвердить кабинет Гросу для получения внешней помощи

КИШИНЕВ, 23 марта. /ТАСС/. Президент Молдавии Майя Санду считает, что парламент должен поддержать правительство, которое предложит кандидат в премьеры Игорь Гросу, чтобы разблокировать внешнее финансирование страны, переживающей новую волну пандемии и экономический кризис. Выступая в понедельник вечером в эфире телеканала TV8, Санду подчеркнула, что летом нынешнего года необходимо провести досрочные парламентские выборы.

"Необходимо разблокировать внешнее финансирование, чего нельзя сделать без правительства, наделенного всеми полномочиями, и без большинства в парламенте, которое поддержало бы эти шаги своими голосами", - сказала Санду. Вместе с тем она раскритиковала большинство, которое сформировали депутаты Партии социалистов Республики Молдова (ПСРМ) и группа "За Молдову", выдвинувшие кандидатом в премьеры посла Молдавии в РФ Владимира Головатюка.

"Мы видим, что это большинство остается без депутатов. Посмотрим, что произойдет до конца дня, но как минимум один из депутатов уже задержан. Это подтверждает, что в парламенте есть люди с серьезными проблемами с неподкупностью, неспособные принимать решения в интересах граждан", - заявила Санду, комментируя произошедшее по требованию генерального прокурора Александра Стояногло снятие иммунитета и задержание двух депутатов от партии "Шор", которая входит в группу "За Молдову". Президент выразила мнение, что "люди имеют право переизбрать парламент, отталкиваясь от информации, которую они узнают, и в рамках честного и открытого выбора".

Вместе с тем лидер социалистов, экс-президент Игорь Додон заявил, что отказ депутатов поддержать правительство Гросу не станет поводом для роспуска парламента. Об этом он написал в своем телеграм-канале, комментируя вердикт Конституционного суда (КС), который признал законным решение Санду выдвинуть Гросу в премьеры. "Для роспуска парламента президент должна опять провести переговоры с депутатами, на которых парламентское большинство может заявить президенту, что оно не согласно на роспуск парламента и готово поддержать другого кандидата в премьеры", - пояснил Додон.

В свою очередь глава КС Домника Маноле в своем комментарии к решению, принятому в понедельник судьями, заявила, что парламентское большинство, о формировании которого было объявлено после выдвижения Гросу, пользуется достаточными конституционными гарантиями и может не одобрить программу и состав его правительства. Маноле подчеркнула, что в этом случае у парламентского большинства есть возможность обсудить проблему утверждения правительства в рамках обязательных консультаций с президентом перед инициированием процедуры роспуска парламента.

Противостояние

Указ о выдвижении Гросу был подписан президентом 16 марта сразу после ее консультаций с парламентскими фракциями. Эта кандидатура не обсуждалась с депутатами, поэтому Додон назвал произошедшее "спланированной акцией". Дело в том, что ранее в парламенте было объявлено о формировании большинства для утверждения на посту премьера бывшего министра финансов Марианны Дурлештяну. Об этом уведомили Санду, которая, согласно закону, должна была выдвинуть ее на должность премьера. Однако в момент переговоров президента с депутатами-социалистами на странице Дурлештяну в Facebook появилось сообщение о ее отказе баллотироваться на этот пост.

Затем Санду пояснила, что при выдвижении Гросу она приняла во внимание это объявление Дурлештяну в социальной сети. Социалисты, которые оспорили указ в КС, сочли, что консультации президента с депутатами были ненастоящими, и призвали вернуться к переговорам. После этого в парламенте было объявлено о формировании большинства в поддержку Головатюка.

Политический кризис

Санду, которая позиционирует себя прозападным политиком, одержала победу на президентских выборах в ноябре 2020 года. Она пообещала своим избирателям искоренить коррупцию в стране и потребовала отставки правительства и роспуска парламента для реализации этих целей. Под давлением акций протеста оппозиции в декабре в отставку ушел премьер-министр Ион Кику, поддержку которому оказывала ПСРМ.

Теперь Санду блокирует утверждение нового кабинета, чтобы спровоцировать досрочные выборы в парламент. Наблюдатели отмечают, что за этим требованием может стоять желание улучшить представительство Партии действия и солидарности (ПДС) в парламенте, которая сейчас располагает 15 мандатами из 101.

Ранее Санду выдвинула на пост премьера представителя ПДС Наталью Гаврилицу, чья кандидатура была отклонена депутатами. Во время представления в парламенте своей программы Гаврилица подвергла жесткой критике законодателей и попросила их не утверждать правительство, чтобы тем самым спровоцировать роспуск парламента. Статья 85 Конституции Молдавии отводит на утверждение правительства две попытки.