Times: Великобритания продлит запрет на международные поездки до июля

ЛОНДОН, 23 марта. /ТАСС/. Британские власти намерены продлить запрет на международные поездки до июля, а нарушители могут быть оштрафованы на £5 тыс. (520 тыс. рублей). Об этом сообщила в понедельник газета The Times .

По ее информации, соответствующие рекомендации правительство внесло на рассмотрение депутатов 22 марта. Голосование по этому вопросу запланировано на 25 марта и, учитывая уверенное большинство в парламенте правящей Консервативной партии, предложения практически точно будут одобрены. В этом случае новые правила должны вступить в силу со следующего понедельника.

Как уточняет издание, вплоть до 30 июня все поездки за рубеж, не считающиеся жизненно необходимыми, будут оставаться под запретом, как это происходит сейчас. Исключения будут сделаны для поездок по работе, учебе, для лечения, чтобы навестить находящегося при смерти родственника или друга, сочетаться браком или посетить свадьбу ближайшего родственника, переехать или продать свою недвижимость.

Относительно въезда в королевство иностранных туристов новых деталей пока нет. Но, как говорится в статье, правила по обязательному карантину по въезду в Великобританию вряд ли ослабятся до августа-сентября. Сейчас въезжающие из любой страны обязаны провести 10 дней на самоизоляции, а также сдать как минимум три анализа на коронавирус - один до въезда, два - после прибытия, на второй и восьмой день карантина. Прибывающие из ряда стран, куда входят все государства Южной Америки, ряд стран Африки, Катар, ОАЭ, должны провести 10 дней карантина в гостинице за свой счет. По информации The Times, на этой неделе в страны "красного списка", вероятнее всего, добавится Франция, где идет третья волна пандемии.

Крайне сложная эпидемиологическая обстановка начала складываться в Великобритании с декабря прошлого года из-за распространения мутировавшего штамма вируса, который, согласно предварительным оценкам специалистов, может быть до 70% более заразным, а его летальность может быть выше на 30-100%. С 4 января на территории всей страны действует карантин, который начал ослабляться 8 марта, когда в Англии возобновили работу школы. Если темпы распространения инфекции не начнут вновь быстро расти, с 12 апреля в стране откроются магазины, не торгующие предметами первой необходимости, парикмахерские и салоны красоты, а также спортзалы. Пабы, бары и рестораны смогут полноценно возобновить работу не ранее 17 мая, а с 21 июня может быть снято большинство оставшихся ограничений.