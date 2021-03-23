В Белоруссии задержали лидера Объединенной гражданской партии

МИНСК, 23 марта. /ТАСС/. Председатель Объединенной гражданской партии (ОГП) Николай Козлов задержан сотрудниками милиции и доставлен в центр изоляции правонарушителей (ЦИП) в Минске. Об этом сообщает во вторник сайт оппозиционной партии.

"Николай Козлов уже на Окрестина. Сообщили товарищам по партии в Центральном РУВД", - отмечается в сообщении.

Лидер партии перестал выходить на связь в понедельник вечером, сообщил Telegram-канал Координационного совета белорусской оппозиции, разместив запись сообщения руководителя ОГП. "Выхожу. Если через 15 мин меня не будет, значит, задержан", - написал Козлов другу, к которому направлялся в гости.

Ранее против главы Объединенной гражданской партии Николая Козлова было возбуждено уголовное дело по 407-й статье УК Белоруссии об умышленном разглашении данных дознания, предварительного следствия или закрытого судебного заседания.

Козлов трижды отказался дать подписку о неразглашении после допросов в Следственном комитете, используя свое законное право и ссылаясь на статью 27 Конституции Белоруссии ("Никто не должен принуждаться к даче показаний и объяснений против самого себя, членов своей семьи, близких родственников"). За отказ подписывать документ о неразглашении 18 февраля Николай получил административное наказание в виде 15 суток.

По делу о создании Координационного совета белорусской оппозиции Козлов проходит в качестве свидетеля как член совета. В соответствии со ст. 407 УК Белоруссии Козлову грозит штраф или арест.

Создание Координационного совета инициировала 14 августа экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская. Она не признала объявленные ЦИК результаты голосования, в соответствии с которыми победу на выборах президента одержал действующий глава страны Александр Лукашенко с 80,10% голосов, а она заняла второе место, набрав 10,12%. В штабе объединенной оппозиции сообщали, что задачей КС будет обеспечение передачи власти. Позже совет избрал президиум в составе семи человек.

В августе Генеральная прокуратура Белоруссии возбудила уголовное дело по факту создания Координационного совета. Тогда речь шла о публичных призывах к захвату государственной власти или к совершению с помощью СМИ или интернета действий, направленных на причинение вреда национальной безопасности. 21 декабря Генпрокуратура дополнительно возбудила в отношении членов президиума совета уголовные дела по ч. 1 ст. 361-1 ("Создание экстремистского формирования") и по ч. 1 ст. 357 ("Заговор с целью захвата государственной власти").