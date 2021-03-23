Военные подтвердили гибель 164 протестующих в Мьянме

БАНГКОК, 23 марта. /ТАСС/. По меньшей мере 164 протестующих погибли в результате столкновений с сотрудниками силовых ведомств в Мьянме. Об этом, как сообщает во вторник агентство Reuters , заявил официальный представитель военных Зо Мин Тун.

Он отметил, что "жалеет об их гибели, так как они тоже граждане этой страны". По его словам, в результате акций протеста также погибли девять сотрудников сил безопасности.

Ранее Ассоциация помощи политическим заключенным в Мьянме сообщала о 250 погибших в результате столкновений между протестующими и сотрудниками силовых ведомств с 1 февраля.

Мьянманские военные 1 февраля объявили о введении чрезвычайного положения сроком на год и смещении руководства страны. Представители армии объяснили это масштабными фальсификациями на прошедших в ноябре 2020 года выборах. Военные сформировали новый кабинет министров. Жители республики с начала февраля выходят на акции протесты, которые строго пресекаются силами безопасности.