Правозащитники сообщили о гибели 250 человек в столкновениях в Мьянме

БАНГКОК, 22 марта. /ТАСС/. Число погибших в результате столкновений между участниками акций протеста и сотрудниками силовых ведомств в Мьянме с 1 февраля достигло 250 человек. Об этом в понедельник сообщила Ассоциация помощи политическим заключенным в Мьянме в Twitter .

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"250 человек убиты в результате переворота", - говорится в заявлении.

Кроме того, согласно этим данным, с 1 февраля были арестованы или приговорены к лишению свободы 2 665 граждан, еще 2 290 жителей задержаны или в отношении них выдан ордер на арест.

Ранее ООН сообщала о 211 жертвах столкновений с участием демонстрантов и силовиков. Генеральный секретарь организации Антониу Гутерриш осудил "жестокое насилие со стороны военных в Мьянме".