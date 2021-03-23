Французский суд решил закрыть бюро ДНР в Марселе

ПАРИЖ, 23 марта. /ТАСС/. Суд города Экс-ан-Прованс постановил во вторник закрыть расположенный в Марселе представительский центр провозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) в Марселе. Об этом во вторник корреспонденту ТАСС сообщил глава центра Юбер Файяр.

"Французский суд постановил во вторник распустить наш представительский центр", - сказал Файяр.

Он отметил, что "апелляционный суд Экс-ан-Прованса принял это решение несмотря на то, что суд первой инстанции ранее признал законность ассоциации". "Это тем более удивительно, что во Франции действуют ассоциации, представляющие непризнанные страны, как, например, бюро Каталонии". "Данное решение мы рассматриваем как посягательство на свободу слова. Все это создает опасный прецедент", - подчеркнул Файяр.