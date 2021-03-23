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В Сербии заявили, что видят свой путь в продолжении сотрудничества с Россией

Страны сотрудничают по многим направлениям, отметил сербский лидер Александар Вучич

ВАЛЕВО /Сербия/, 23 марта. /Корр. ТАСС Павел Бушуев/. Сербия видит свой путь в продолжении сотрудничества с Россией. Об этом заявил во вторник президент Сербии Александар Вучич, отвечая на вопрос ТАСС.

"Сербия сотрудничает с Россией по многим направлениям и продолжит это сотрудничество. Это будет путь Сербии. Однако одно ясно: Сербия продолжит свою свободолюбивую традицию защиты своего суверенитета и борьбы за интересы своей страны", - заявил сербский лидер.

Внешнеполитический курс Сербии предусматривает вступление в Евросоюз при сохранении дружественных отношений с Москвой и Пекином, а также развитие связей с Вашингтоном. Белград намерен сохранять военный нейтралитет, отказываясь от вхождения в НАТО и другие военные блоки. Такая позиция вызывает возражения на Западе. Сербии неоднократно давали понять, что евроинтеграция возможна лишь при выполнении двух условий. Речь идет о признании независимости Косова и прекращении дружественных отношений с Россией.

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