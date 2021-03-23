В ДНР заявили, что украинская армия в Донбассе использует запрещенные методы ведения войны

ДОНЕЦК, 23 марта. /ТАСС/. Украинские силовики сознательно нарушают Женевскую конвенцию о защите гражданского населения во время войны, о чем свидетельствует убийство мирного жителя Донецка украинским снайпером. Об этом во вторник заявила уполномоченный по правам человека в Донецкой народной республике (ДНР), представитель ДНР в гуманитарной подгруппе Дарья Морозова.

"Данный вопиющий факт в очередной раз доказывает, что украинская сторона не намерена соблюдать нормы международного гуманитарного права, применяемого во время немеждународных вооруженных конфликтов. Более того, украинские военнослужащие сознательно нарушают правила общей защиты, предоставляемой гражданскому населению согласно IV Женевской конвенции", - цитирует ее Донецкое агентство новостей.

По ее словам, свидетельством целенаправленной агрессии с украинской стороны выступает тот факт, что снайпер выстрелил в мирного жителя с относительно близкого расстояния. "То есть снайпер прекрасно видел, в кого и при каких обстоятельствах стреляет. А значит, отдавал себе отчет, что своими действиями совершает военное преступление, направленное на лишение жизни мирного жителя", - подчеркнула Морозова.

В этой связи в ДНР призвали мировую общественность дать должную правовую оценку действиям Украины и использовать все доступные средства для недопущения дальнейшей эскалации конфликта в Донбассе.

В понедельник прицельным огнем украинского снайпера во дворе собственного дома был убит 71-летний мирный житель поселка Александровка на западе Донецка. По данному факту Генеральная прокуратура ДНР возбудила уголовное дело. В республике отмечают, что это первый случай гибели мирного жителя с момента вступления в силу дополнительных мер по контролю за перемирием 27 июля 2020 года. Как заявила глава МИД ДНР, представитель республики на минских переговорах Наталья Никонорова, Донецк с удвоенной силой будет добиваться от Киева возвращения к выполнению дополнительных мер, включающих запрет на наступательные и разведывательно-диверсионные действия, на использование летательных аппаратов, на ведение огня и размещение тяжелого вооружения в населенных пунктах.

Женевская конвенция о защите гражданского населения во время войны, также известная как IV Женевская конвенция, вступила в силу 21 октября 1950 года. Документ требует от сторон конфликта проводить различие между гражданским населением и непосредственными участниками военных действий с целью обеспечения защиты гражданского населения и гражданских объектов. Конвенцией запрещены нападения как на гражданское население в целом, так и на отдельных мирных граждан.