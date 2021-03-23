Вице-президент США привела к присяге нового директора ЦРУ

ВАШИНГТОН, 23 марта. /ТАСС/. Вице-президент США Камала Харрис привела во вторник к присяге нового директора Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Уильяма Бернса. Об этом сообщил пресс-пул Белого дома.

По его свидетельству, церемония прошла в так называемом административном здании имени Эйзенхауэра, входящем в комплекс Белого дома. На ней присутствовали супруга Уильяма Бернса Лиза Карти и их дочери Элизабет и Сара.

Сенат Конгресса США единогласно утвердил Бернса в новой должности 18 марта. 64-летний Бернс стал первым кадровым дипломатом (в отставке), возглавившим ключевое американское разведывательное ведомство. Внешнеполитической службе он отдал 33 года. В 2001-2005 годах был помощником госсекретаря США по делам Ближнего Востока. Затем (в 2005-2008 годах) являлся послом США в России. В 2011-2014 годах занимал пост первого заместителя госсекретаря США. С 2015 года - президент вашингтонского Фонда Карнеги. Владеет русским, арабским и французским языками. Нынешний президент США Джо Байден выдвинул его на должность главы ведомства в Лэнгли 11 января.

Выступая в конце февраля на слушаниях, которые были посвящены рассмотрению его кандидатуры, Бернс заявил, что "всегда является ошибкой недооценивать Россию". Одновременно он утверждал, что Россию относится к числу "во многом <...> закатывающихся держав". Кроме того, Бернс прогнозировал, что отношения между Москвой и Вашингтоном будут оставаться в перспективе исключительно недружественными, развиваться в диапазоне между острой конкуренцией и открытой враждебностью.

Комментируя в январе в беседе с корреспондентом ТАСС выдвижение кандидатуры Бернса, основатель и президент международной исследовательско-консалтинговой фирмы Eurasia Group Иэн Бреммер выразил мнение, что тот будет в случае утверждения его кандидатуры Сенатом ратовать прежде всего за сдержанность в американский внешней политике и международное дипломатическое взаимодействие высокого уровня.

Между тем директор старший научный сотрудник вашингтонского Института Брукингса Майкл О'Хэнлон заявил в январе корреспонденту ТАСС, что Бернс уважительно относится к России как к великой державе, и его большой опыт работы на госслужбе и мудрость будут весьма полезны при выработке нового внешнеполитического курса США и американской политики в области безопасности.