Парламент Шотландии не поддержал вотум недоверия первому министру Стерджен

ЛОНДОН, 23 марта. /ТАСС/. Первый министр Шотландии Никола Стерджен заручилась поддержкой депутатов на фоне критики ее действий при расследовании дела о сексуальных домогательствах со стороны ее предшественника на посту в 2007-2014 годах Алекса Салмонда. Вынесение вотума недоверия в ее отношении во вторник поддержал лишь 31 законодатель, в то время как 65 парламентариев высказались против. Еще 27 депутатов воздержались от голосования, трансляция которого велась на сайте парламента Шотландии.

Процедура вынесения вотума недоверия была инициирована крупнейшей оппозиционной фракцией консерваторов, которые обвинили Стерджен в нарушении министерского кодекса поведения, поскольку та не уведомила парламент о конфиденциальной встрече с Салмондом в апреле 2018 года, во время которой бывший первый министр рассказал ей о выдвинутых против него обвинениях. Во вторник стало известно, что спецкомитет шотландского парламента пришел к выводу, что Стерджен ввела депутатов в заблуждение, отвечая на вопросы о своих контактах с Салмондом.

При этом в понедельник независимое расследование, проведенное бывшим генпрокурором Ирландии Джеймсом Хэмилтоном, показало, что Стерджен не нарушала кодекс поведения министра. Если бы он пришел к противоположному выводу, первый министр Шотландии должна была бы подать в отставку. Однако оппоненты Стерджен все равно решили попытаться вынести ей вотум недоверия, но не нашли поддержки у большинства законодателей.

Во время слушаний в парламенте 3 марта Стерджен заявила, что та встреча с Салмондом, прошедшая в ее доме в Глазго, была посвящена исключительно обсуждению текущего положения дел в Шотландской национальной партии (ШНП), членами которой они оба являются, а также "сугубо личных тем". Она отметила, что "нарушила бы конфиденциальность процесса", если бы публично объявила о беседе с Салмондом.

Обвинения по двум эпизодам покушения на изнасилование, девяти пунктам, связанным с сексуальными домогательствами, двум инцидентам с непристойным поведением и одному случаю нарушения общественного порядка были выдвинуты в отношении Салмонда в 2018 году. В марте прошлого года суд присяжных признал бывшего первого министра Шотландии невиновным, а все обвинения - несостоятельными или недоказуемыми.

В ходе процесса Салмонд активно критиковал действия правительства Шотландии, утверждая, что Стерджен запустила судебное разбирательство, только лишь чтобы свести с ним счеты. При этом сама Стерджен в парламенте отвергла эти обвинения и отметила, что Салмонд "был одним из самых близких людей" для нее, исключив любую политическую подоплеку в этом деле.

Политические последствия

Ряд политических комментаторов в Великобритании полагает, что последствия дела Салмонда будет иметь негативные последствия для правящей партии. По их мнению, конфликт между Стерджен и Салмондом, которые были соратниками долгие годы, может привести к расколу партии, сказаться на популярности ШНП в преддверии грядущих выборов и привести к снижению поддержки независимости Шотландии у избирателей.

Ранее руководство ШНП неоднократно заявляло о намерении провести очередной референдум об отделении Шотландии от Соединенного Королевства и по сути сделало этот вопрос одним из главных пунктов своей избирательной программы. Согласно данным опроса, опубликованным 28 февраля социологической компанией Survation, число жителей Шотландии, выступающих за независимость, значительно сократилось за последние недели на фоне скандала вокруг Стерджен, уступив в количественном выражении сторонникам единства Великобритании.

Предыдущий референдум по вопросу о независимости Шотландии состоялся в 2014 году при Салмонде. Не менее 55% процентов его участников высказались за сохранение союза между Эдинбургом и Лондоном, что вынудило первого министра Шотландии подать в отставку. Однако региональное правительство, уже возглавляемое Стерджен, воспользовалось итогами общебританского референдума в 2016 году о дальнейшем членстве в Евросоюзе, на котором население Шотландии, в отличие от Великобритании в целом, не поддержало Brexit. Это обстоятельство дало повод шотландским националистам для продвижения идеи нового референдума о независимости.