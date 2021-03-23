Совет ООН по правам человека осудил принятие односторонних санкций как средства давления

ЖЕНЕВА, 23 марта. /ТАСС/. Совет ООН по правам человека (СПЧ) на своей 46-й сессии в Женеве призвал государства прекратить принятие односторонних санкций и осудил их использование в качестве средства политического и экономического давления. За соответствующую резолюцию, одобренную во вторник большинством голосов, проголосовали 30 стран, в том числе Россия и Китай, тогда как государства Евросоюза, Великобритания и Украина выступили против, но не смогли воспрепятствовать одобрению документа.

В резолюции говорится, что СПЧ "настоятельно призывает все государства прекратить принятие, сохранение и осуществление <...> односторонних принудительных мер, в частности мер принудительного характера с экстерриториальными последствиями". Подчеркивается, что такие меры должны быть отменены, "поскольку противоречат Уставу [ООН], нормам и принципам, регулирующим мирные отношения между государствами". Совет "решительно осудил" односторонние санкции, которые используются "некоторыми державами в качестве средств давления, в том числе политического или экономического". Он призвал государства, прибегнувшие к таким действиям, "незамедлительно от них отказаться".

СПЧ высказался за создание в системе ООН "беспристрастного и независимого механизма для жертв" санкций, который занимался бы вопросами правовой защиты "с целью содействия привлечению [виновных] к ответственности и возмещению [ущерба]". Он призвал все государства сотрудничать со спецдокладчиком ООН по вопросу о негативном воздействии односторонних принудительных мер на права человека. Сейчас на этом посту работает эксперт из Белоруссии Елена Довгань.

За документ проголосовали 30 стран, включая Россию, Венесуэлу, Индию, Китай, Кубу и Узбектстан. Против высказались 15 государств, в том числе страны-члены ЕС, Великобритания, Япония, Маршалловы Острова и Украина. Армения и Мексика при голосовании воздержались.

Совет ООН по правам человека, состоящий из 47 государств, на своей 46-й сессии обсуждает проблемы защиты прав, включая ситуацию на Украине, в Афганистане, Йемене и Демократической Республике Конго. Россия участвует в сессии после трехлетнего перерыва, она была избрана в совет в октябре 2020 года на трехлетний период, начавшийся 1 января 2021 года.

В понедельник министры иностранных дел 27 государств Евросоюза утвердили новые санкции в отношении 11 физических лиц и четырех компаний, в том числе из России и Китая, причастных, по мнению сообщества, к нарушению прав человека.