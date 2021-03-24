В Госдепе заявили, что США и ЕС условились ждать предложения Ирана по ядерной сделке

ВАШИНГТОН, 24 марта. /ТАСС/. Евросоюз и Соединенные Штаты условились на переговорах в Брюсселе ждать предложения Ирана относительно путей возвращения к полному соблюдению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), призванного урегулировать кризис вокруг ядерных разработок Тегерана. Об этом сообщил во вторник представитель Госдепартамента США высокого ранга.

Он выступил на специальном телефонном брифинге для журналистов, который был посвящен нынешнему визиту госсекретаря США Энтони Блинкена в столицу Бельгии. Стенограмму распространила пресс-служба Госдепартамента.

"Справедливо будет сказать, что на состоявшейся сегодня (во вторник - прим. ТАСС) встрече было понимание: мы смотрим на этот вопрос под одним углом. Мы также отмечаем необходимость продолжать тесно координировать действия в данном вопросе", - заявил упомянутый представитель внешнеполитического ведомства США, комментируя совместные переговоры Блинкена с главами МИД Великобритании, Германии и Франции.

"Было широкое признание того, что мы ждем предложения, которое, как сказали сами иранцы, разрабатывается [Тегераном], - отметил ведущий брифинга. - И когда поступит это предложение, мы [американские власти] вместе с нашими европейскими партнерами будем координировать следующие шаги". "Однако в настоящее время мяч на стороне Тегерана", - считает американский дипломат.

Предыдущий президент США Дональд Трамп принял в 2018 году решение о выходе из СВПД. Эта договоренность была подписана с Ираном пятью постоянными членами Совета Безопасности ООН и Германией в 2015 году. Нынешний глава вашингтонской администрации Джо Байден неоднократно сигнализировал о готовности вернуть США в СВПД. Тем не менее американское правительство пока не сделало практически никаких значимых шагов в этом направлении.

Президент Ирана Хасан Роухани предупредил 2 марта в телефонном разговоре со своим французским коллегой Эмманюэлем Макроном, что СВПД не подлежит обсуждению и единственным способом сохранить его является отмена Вашингтоном санкций против Тегерана. Однако Блинкен 10 марта утверждал, что США пойдут на смягчение рестрикций в отношении Ирана только после его возвращения к СВПД.