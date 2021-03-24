СК РФ возбудил дело о гибели жителя Донецка из-за обстрела украинских силовиков

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту гибели жителя Донецка из-за обстрела украинских силовиков. Об этом журналистам сообщили в среду в пресс-службе СК.

По данным следствия, 22 марта военнослужащие Вооруженных сил Украины произвели прицельный обстрел из стрелкового оружия объектов гражданской инфраструктуры по улице Челюскинцев в поселке Александровке Петровского района Донецка. В результате погиб 70-летний мирный житель.

"По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 356 УК РФ (применение в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором РФ)", - говорится в сообщении.

Следствие считает, что украинские военнослужащие намеревались совершить убийство либо причинить тяжкий вред здоровью неограниченного числа гражданских лиц, проживающих на юго-востоке Украины и не участвующих в вооруженном конфликте.

"Такие преступления не имеют срока давности, и рано или поздно собранные Следственным комитетом доказательства станут предметом рассмотрения в судебных органах", - добавили в СК России.