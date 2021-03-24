Госсовет КНР раскритиковал систему выборов в США

ПЕКИН, 24 марта. /ТАСС/. Политическое руководство КНР раскритиковало американскую избирательную систему, указав, что исход таких политических противостояний в США определяется финансовыми возможностями кандидатов. Такая точка зрения приводится в докладе "О нарушении прав человека в США - 2020", опубликованном в среду Госсоветом КНР.

"На самом деле, политические выборы в Соединенных Штатах уже стали голосованием, определяемым силой денег, которые являются движущей силой американского общества, - говорится в нем. - Деньги в США искажают голос народа, выборы стали игрой состоятельной верхушки".

Как отмечается в документе, президентские выборы в США обходятся в миллиарды долларов. "Так, на выборы главы государства, а также членов Конгресса в 2020 году было потрачено в общей сложности $14 млрд - вдвое больше, чем в 2016 году", - уточняется в нем.

Согласно докладу, в прошлому году доверие американцев к избирательной системе "упало до минимальной отметки за последние 20 лет".