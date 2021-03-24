В ФРГ оппозиция посоветовала вынести вопрос о доверии Бундестага правительству

БЕРЛИН, 24 марта. /ТАСС/. Политики от двух оппозиционных политических сил ФРГ - Левой партии (ЛП) и Свободной демократической партии (СвПД) - в среду посоветовали канцлеру Ангеле Меркель вынести вопрос о доверии своему правительству. Они недовольны действиями кабмина по борьбе с пандемией коронавируса.

Как сказал глава парламентской фракции ЛП Дитмар Барч, эффективная борьба с последствиями пандемии возможна только в том случае, если Бундестаг поддерживает работу правительства. "Канцлер должна вынести вопрос о доверии", - заявил он в интервью газетам редакционной группы Funke.

"Канцлер не может быть уверена в сплоченной поддержке со стороны своей коалиции, - написал в Twitter глава СвПД Кристиан Линднер. - Можно посоветовать поставить вопрос о доверии в Бундестаге, чтобы проверить, насколько дееспособно правительство Ангелы Меркель".

Согласно Конституции Германии, такие механизмы может задействовать только канцлер по собственной инициативе. В 2005 году такой вопрос поднимал социал-демократ Герхард Шрёдер. Тогда Бундестаг вынес его правительству вотум недоверия, досрочные выборы в парламент прошли на год раньше запланированного срока.

В последние месяцы предметом серьезной критики стали действия правительства ФРГ в условиях пандемии. Общественность недовольна постоянным продлением карантина, который действует с ноября 2020 года, а также якобы недостаточно быстрыми темпами вакцинации. Депутаты Бундестага со своей стороны недовольны тем, что решения принимаются без участия парламента.

В ходе недавнего раунда переговоров по дальнейшей стратегии Меркель распорядилась объявить в начале апреля два дополнительных дня нерабочими, чтобы сократить общественную жизнь. В среду она это решение отменила, признав ошибку и извинившись перед гражданами. Наблюдатели считают такую очередность событий - особенно на фоне действующего с прошлого года локдауна - ударом по репутации правительства.