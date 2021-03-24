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Евросоюз ожидает, что Байден обсудит Россию с лидерами ЕС на онлайн-саммите 25 марта

Президента США на саммит пригласил глава Евросовета Шарль Мишель

БРЮССЕЛЬ, 24 марта. /ТАСС/. Евросоюз ожидает, что президент США Джо Байден захочет обсудить Россию с лидерами 27 стран сообщества на онлайн-саммите, который пройдет 25-26 марта. Об этом заявил журналистам в Брюсселе высокопоставленный представитель ЕС в преддверии заседания.

"Да, мы ожидаем, что Байден будет говорить про Россию во время своего выступления на саммите в четверг", - сказал он.

В видеоконференции лидеров ЕС впервые примет участие президент США Джо Байден, с которым они обсудят "укрепление трансатлантического единства". Байдена на саммит пригласил глава Евросовета Шарль Мишель.

Теги
РоссияБайден, Джозеф (Джо)
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