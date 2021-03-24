В Белом доме заявили, что не осведомлены о выплате Еленой Батуриной средств сыну Байдена

ВАШИНГТОН, 24 марта. /ТАСС/. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила в среду, что не знакома с прошлогодним докладом республиканцев в Сенате Конгресса США, в котором упоминалось о выплате российской предпринимательницей Еленой Батуриной денежных средств сыну нынешнего американского президента Хантеру Байдену.

"Я не знакома с этим утверждением. Не похоже, что оно подкреплено большим количеством доказательств. Если у вас есть доказательства или подробности, с удовольствием обсудим их подробнее. <...> Я совершенно не знакома с докладом", - сказала Псаки, отвечая на просьбу прокомментировать упомянутый выше доклад на регулярном брифинге для журналистов.

В прошлом году во время избирательной кампании 45-й президент США Дональд Трамп неоднократно поднимал тему этих выплат, в том числе и на дебатах с нынешним главой Белого дома Джо Байденом. Последний отвергал эти сведения.

Как утверждается в упомянутом выше докладе, Хантер Байден заключал вызывавшие у американцев подозрения сделки с Батуриной. Законодатели, представлявшие правящую на тот момент Республиканскую партию, якобы раскрыли "подозрительные финансовые транзакции на миллионы долларов между Хантером Байденом, его партнерами и иностранцами, включая супругу бывшего мэра Москвы [Юрия Лужкова Елену Батурину] и лиц, имеющих связи с Коммунистической партией Китая", говорилось в заявлении, которое прилагалось к отчету.

В соответствии с изложенными в нем данными, фирма Rosemont Seneca Thornton, одним из основателей которой является Байден-младший, "получила $3,5 млн по безналичному расчету" от Батуриной. По мнению авторов доклада, Хантер Байден и члены его семьи участвовали в "масштабной финансовой сети, которая объединяла их с иностранными гражданами и правительствами по всему миру". В документе упоминались денежные переводы, касающиеся членства Байдена-младшего в правлении украинской газодобывающей компании Burisma. Утверждалось, что Хантер Байден, его семья и его деловой партнер Девон Арчер "получали миллионы долларов от иностранных граждан с сомнительным прошлым".