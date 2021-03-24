В ЮАР королевская семья зулусов назначила регентшу до избрания нового короля

ПРЕТОРИЯ, 24 марта. /ТАСС/. Королевская семья зулусов назначила королеву Мантфомби МаДламини Зулу, вдову скончавшегося короля Гудвилла Звелитини, регентшей до тех пор, пока на трон не вступит новый монарх. Об этом сообщил в среду местный телеканал eNCA.

Мантфомби МаДламини Зулу была третьей женой Гудвилла Звелитини и с момента замужества в 1977 году носила титул "Великой жены" короля зулусов. Телеканал отмечает, что данный шаг свидетельствует о желании королевской семьи возвести на престол одного из ее сыновей. Мантфомби МаДламини Зулу происходит из королевского рода и является сестрой короля Эсватини Мсвати III.

Король зулусов Гудвилл Звелитини умер 12 марта в ЮАР. Он страдал от диабета и умер от осложнений, вызванных коронавирусом. Гудвилл Звелитини находился на троне почти 50 лет и оставил после себя шесть жен и 26 детей.

Решение о назначении королевы Мантфомби МаДламини Зулу регентшей было принято после обсуждения королевской семьей, которая насчитывает более 200 членов, завещания Гудвилла Звелитини. Королевская семья еще три месяца будет соблюдать траур по умершему монарху, после чего можно ожидать провозглашение нового короля. У Звелитини и Мантфомби МаДламини Зулу восемь детей, в том числе пятеро сыновей. Фаворитом занять престол зулусов считается один из них - 47-летний принц Мисузулу.

Зулусский престол считается самым престижным среди традиционных лидеров ЮАР. Зулусы - самый многочисленный в ЮАР народ, насчитывающий 11 млн человек. Король зулусов не имеет политической власти, однако является моральным авторитетом и символом своего народа.