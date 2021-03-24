Псаки сообщила, что овчарки Байдена вернулись в Белый дом

ВАШИНГТОН, 24 марта. /ТАСС/. Две немецкие овчарки, принадлежащие президенту США Джозефу Байдену и его супруге Джилл, вернулись в Белый дом в минувшие выходные. Об этом сообщила в среду на регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь главы государства Джен Псаки.

"О, я ждала этот вопрос", - сказала она. "Чемп и Мейджор находятся здесь, в Белом доме. Они воссоединились с семьей президента в Кэмп-Дэвиде на прошлых выходных и вернулись с ней в воскресенье. Собаки будут уезжать и приезжать, ничего необычного не будет в том, что они иногда будут возвращаться в Делавэр", - добавила Псаки.

У президента США и его супруги две овчарки - Чемп, которому около 13 лет, и трехлетний Мейджор. Оба пса въехали в Белый дом через несколько дней после инаугурации Байдена, прошедшей 20 января. Ранее телекомпания CNN сообщала, что собак вернули в семейный дом президентской четы в Делавэре после нападения Мейджора на одного из охранников Белого дома. Как заявила потом Псаки, пес был "застигнут врасплох [появлением] незнакомого человека", в результате чего этот человек получил "незначительную травму". Она подчеркнула, что медработники Белого дома оказали ему помощь и что дальнейшее лечение пострадавшему не потребовалось.

Байдены взяли Мэйджора из приюта в 2018 году, а Чемпа супруги приобрели в 2008 году у заводчика.

Собак в Белом доме держали многие американские президенты. Эта традиция была прервана со вступлением в должность 45-го президента Дональда Трампа, которому, по его словам, было не до домашних животных. В ходе предвыборной кампании Байден активно использовал своих питомцев для привлечения электората. "Давайте вернем собак в Белый дом", - написал он в начале ноября 2020 года в Twitter.