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Вирджиния стала 23-м штатом США, запретившим смертную казнь

Это решение было закреплено законодательно с подачи Демократической партии

ВАШИНГТОН, 24 марта. /ТАСС/. Власти Вирджинии ввели запрет на смертную казнь на территории этого штата. Соответствующий местный закон подписал в среду губернатор Ральф Нортэм, представляющий Демократическую партию, которая контролирует на данном этапе Белый дом.

Вирджиния стала 23-м по счету американским штатом, запретившим использование смертной казни. Это решение было закреплено в штате законодательно с подачи Демократической партии. Ей удалось в прошлом месяце провести данную инициативу через законодательный орган Вирджинии, в обеих палатах которого большинство имеют после выборов 2019 года демократы.

В штате Вирджиния приговор к высшей мере наказания приводился в исполнение со времен основания колоний переселенцев из Старого света в 17 веке почти 1,4 тыс. раз. Это самый высокий показатель такого рода по всем Соединенным Штатам. Вирджиния стала первым штатом американского Юга, запретившим смертную казнь. Приведение в Вирджинии в исполнение приговоров к высшей мере наказания приостановлено с 2017 года.

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