Вучич заявил, что Сербия никогда не забудет агрессии НАТО

БЕЛГРАД, 24 марта. /ТАСС/. Сербия никогда не забудет агрессии Североатлантического альянса 1999 года. Об этом заявил в среду президент Сербии Александар Вучич, обратившись к народу во время траурной церемонии в честь 22-й годовщины начала бомбардировок.

"Мы хотим иметь добрые отношения со всеми 19 странами, которые на нас тогда напали. Но мы никогда не забудем этого, не требуйте этого от нас. Один ребенок в день - столько вы убили детей за время агрессии. Никто никогда не ответил за это преступление, объяснить это и сегодня, спустя 22 года, невозможно", - сказал президент, после чего зачитал список погибших детей, которых всего за время бомбардировок погибло 89.

"Это была не операция, это была агрессия. Нападение без причин, без разрешения СБ ООН. На нас напали с единственной целью - отнять у нас часть территории. Выбор был - или потеря территории и людей или полная потеря страны", - напомнил он.

Однако, по его словам, сегодня Сербия больше не та измученная и разоренная страна: "Мы снова нашли свою силу и свою гордость. Мы называем вещи своими именами, мы встали на ноги. Мы хотим, чтобы наша армия была намного сильнее, чтобы никто больше не убивал наших детей. На угрозы мы будем отвечать призывами к миру, но не недооценивайте Сербию, Сербия сегодня намного сильнее, она едина".

В свою очередь председатель Президиума Боснии и Герцеговины (БиГ), представитель от сербского народа в БиГ, напомнил, что за время агрессии были разбомблены 67 школ, 20 поликлиник, 19 больниц, 167 памятников культуры. Он также указал, что пришло время всем сербам на Балканах объединиться. "Мы как единый народ имеем право быть вместе. Мы имеем право на объединенную сербскую нацию", - заявил Милорад Додик.

Патриарх Сербский Порфирий, выступая с обращением, призвал к традиционным ценностям ради выживания. "Семья - основа здорового общества, выживания и прогресса народа и государства. Государство и церковь должны стараться через просвещение и культуру вместе с экономическим развитием, сохранить то, что составляет идентичность нашего народа", - указал он.

Агрессия НАТО

В среду исполнилось 22 года с момента начала агрессии НАТО против Союзной Республики Югославии, которая началась 24 марта 1999 года и продолжалась 78 дней. Главной причиной воздушно-наступательной операции "Союзная сила" (Allied Force) руководство альянса назвало "предотвращение геноцида албанского населения в Косове". По данным НАТО, за время операции авиация стран альянса совершила 38 тыс. боевых вылетов, целью свыше 10 тыс. из них было нанесение бомбовых ударов.

В результате бомбардировок, по сербским данным, погибли от 3,5 тыс. до 4 тыс. человек, ранения получили около 10 тыс. человек, две трети из которых - мирные жители. Материальный ущерб составил до $100 млрд. За три месяца бомбардировок Югославии силами НАТО на территорию Сербии было сброшено в снарядах 15 тонн обедненного урана. После этого страна заняла первое место по числу онкологических заболеваний в Европе, а за первые 10 лет с момента бомбардировок в республике заболели раком около 30 тыс. человек, из них от 10 до 18 тыс. умерли.

Президент Сербии Александар Вучич, отвечая на вопрос ТАСС во вторник, заявил, что страна будет беречь и взращивать культуру памяти об агрессии НАТО 1999 года. По словам Вучича, обязанность Сербии простить, но и никогда не забывать то, что случилось.