Лидеры 27 стран ЕС обсудят на саммите борьбу с пандемией и поговорят с Байденом о России

БРЮССЕЛЬ, 25 марта. /ТАСС/. Борьба с пандемией в очередной раз станет главной темой планового саммита глав государств и правительств Евросоюза, который пройдет в режиме видеоконференции 25-26 марта. Лидеры 27 стран ЕС намерены обсудить, как противодействовать третьей волне пандемии, которая уже охватила страны Европы, в частности, проблемы, связанные с вакцинацией.
Несмотря на то, что в преддверии встречи глава Евросовета Шарль Мишель отложил стратегическую дискуссию по отношениям с Россией до следующего саммита ЕС, Москва-таки займет заметное место в повестке дня заседания. Во-первых, Мишель проинформирует лидеров Евросоюза о результатах телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным от 22 марта. Во-вторых, ожидается, что приглашенный на саммит президент США Джо Байден захочет обсудить Россию с лидерами стран сообщества, рассказал накануне журналистам в Брюсселе высокопоставленный представитель ЕС.
Среди других тем онлайн-саммита - отношения с Турцией и ситуация в Средиземном море, а также экономическая повестка ЕС.
Коронавирус и третья волна
Как заявил глава Евросовета Шарль Мишель в письме лидерам стран ЕС, основной темой нынешней видеоконференции глав государств будет противодействие третьей волне пандемии, которая уже охватила страны Европы. "Главным приоритетом должно стать ускорение вакцинации и повышение предсказуемости и транспарентности в сфере поставок вакцин", - написал он, подтвердив таким образом, что на саммите будет рассматриваться продление сроков функционирования механизма контроля за экспортом препаратов от коронавируса.
Еще одним разделом дискуссии о борьбе с COVID-19 станет обсуждение предложения Еврокомиссии (ЕК) о введении "зеленого цифрового сертификата вакцинации". Как ожидается, разговор будет носить предварительный характер и не позволит прояснить перспективы этого проекта, поскольку во вторник ЕК сама признала, что для создания европейских сертификатов вакцинации еще "предстоит проделать колоссальную работу". В лучшем случае документы появятся к июню.
В рамках обсуждения восстановления после пандемии Мишель предложил лидерам стран ЕС обсудить "ускорение цифровизации европейской экономики". Он не уточнил, что быстрому росту сферы цифровых услуг объективно способствует локдаун в большинстве государств, который в ближайшие дни, вероятно, будет ужесточаться на фоне быстро ухудшающейся эпидемиологической ситуации на территории сообщества.
Отношения с Россией
Выработка новой стратегии Евросоюза в отношении России должна была состояться еще в октябре прошлого года, однако каждый раз этот вопрос переносился из-за пандемии и невозможности очной встречи лидеров ЕС. Нынешний саммит исключением не стал. Как заявил накануне Мишель, стратегическая дискуссия по РФ отложена до следующей личной встречи глав государств сообщества из-за обострения ситуации с коронавирусом в Европе. "По отношениям с Россией: я предлагаю проинформировать лидеров о результатах моих переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным, чтобы провести стратегическую дискуссию на нашей следующей личной встрече (очередной саммит ЕС должен пройти в Брюсселе в конце июня)", - говорится в письме Мишеля.
Последний телефонный разговор Путина и Мишеля состоялся 22 марта. Собеседники, в частности, обсудили международные проблемы и возможность использования в ЕС российской вакцины от коронавируса "Спутник V".
Приглашенный Байден
Глава Евросовета Шарль Мишель пригласил на онлайн-саммит президента США Джо Байдена, с которым лидеры 27 стран ЕС намерены обсудить "укрепление трансатлантического единства". "Я счастлив, что мы сможем виртуально поприветствовать в четверг вечером президента Байдена, который поделится с нами своим видением нашего будущего сотрудничества", - отметил Мишель.
При этом, как сообщил журналистам высокопоставленный представитель ЕС, Брюссель ожидает, что президент США захочет обсудить РФ с лидерами стран сообщества. "Да, мы ожидаем, что Байден будет говорить про Россию во время своего выступления на саммите в четверг", - сказал он.