Лидеры 27 стран ЕС обсудят на саммите борьбу с пандемией и поговорят с Байденом о России

БРЮССЕЛЬ, 25 марта. /ТАСС/. Борьба с пандемией в очередной раз станет главной темой планового саммита глав государств и правительств Евросоюза, который пройдет в режиме видеоконференции 25-26 марта. Лидеры 27 стран ЕС намерены обсудить, как противодействовать третьей волне пандемии, которая уже охватила страны Европы, в частности, проблемы, связанные с вакцинацией.

Несмотря на то, что в преддверии встречи глава Евросовета Шарль Мишель отложил стратегическую дискуссию по отношениям с Россией до следующего саммита ЕС, Москва-таки займет заметное место в повестке дня заседания. Во-первых, Мишель проинформирует лидеров Евросоюза о результатах телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным от 22 марта. Во-вторых, ожидается, что приглашенный на саммит президент США Джо Байден захочет обсудить Россию с лидерами стран сообщества, рассказал накануне журналистам в Брюсселе высокопоставленный представитель ЕС.

Среди других тем онлайн-саммита - отношения с Турцией и ситуация в Средиземном море, а также экономическая повестка ЕС.

Коронавирус и третья волна

Как заявил глава Евросовета Шарль Мишель в письме лидерам стран ЕС, основной темой нынешней видеоконференции глав государств будет противодействие третьей волне пандемии, которая уже охватила страны Европы. "Главным приоритетом должно стать ускорение вакцинации и повышение предсказуемости и транспарентности в сфере поставок вакцин", - написал он, подтвердив таким образом, что на саммите будет рассматриваться продление сроков функционирования механизма контроля за экспортом препаратов от коронавируса.