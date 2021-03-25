Лукашенко заявил, что Владивосток "не чужой город для белорусов"

МИНСК, 25 марта. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в четверг на встрече с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко, что Владивосток - не чужой город для белорусов.

"Приморский край - давний и перспективный партнер Беларуси на Дальнем Востоке. Я всегда об этом говорю и убежден, что вы именно так понимаете мою позицию: Владивосток далеко, но он нам не чужой. Наше отечество от Бреста до Владивостока так и осталось. Как бы кто ни трепыхался, это наше отечество. Есть суверенные уже, независимые государства на огромном этом пространстве, так распорядилась жизнь, но это наша земля", - приводит слова Лукашенко агентство БелТА.

Лукашенко отметил, что после его предыдущей встречи с Кожемяко в 2020 году активизировались деловые контакты: прошло два заседания рабочей группы по сотрудничеству, регион посетили многие руководители белорусских предприятий. "Такая активная работа, несомненно, принесет практические дивиденды, положительно скажется на росте взаимной торговли, эффективной реализации инфраструктурных проектов", - сказал Лукашенко.

Он сообщил, что Белоруссия готова предложить свою продукцию и технологии в области промышленности, сельского хозяйства, строительства и развития пассажирского транспорта. "Мы не вводили никаких локдаунов, наши предприятия работали, и неплохо работали, бесперебойно. Сегодня мы располагаем всеми возможностями, чтобы поставить для нужд Приморья все, что вам нужно. Что мы можем, вы хорошо знаете. Мы заинтересованы поставлять вам не только машиностроительную продукцию, но и продукты питания, в которых Приморье всегда традиционно нуждалось. И готовы по нашим технологиям, у нас опыт уже есть по Сахалину, создавать соответствующие объекты по всем направлениям", - заявил Лукашенко.

В свою очередь Кожемяко отметил, что приморские потребители доверяют качеству белорусской продукции.

О сотрудничестве с Россией

Лукашенко добавил, что ни пандемия, ни внешние попытки расшатать политическую ситуацию не помешают сотрудничеству Белоруссии с Россией и ее регионами. "Мы вместе нацелены на конкретный результат, и нам не может помешать ни пандемия, ни внешние попытки расшатать политическую ситуацию ни у нас, ни у вас. События последних месяцев показали, что в нелегкие моменты испытаний, подброшенных нам извне, обе страны могут рассчитывать на поддержку и помощь", - сказал он.

Президент Белоруссии также поблагодарил бывшего посла России в республике Дмитрия Мезенцева. "Я прежде всего хочу поблагодарить как гражданина России вас и посла Российской Федерации - он никогда бывшим для нас не станет - за ту поддержку, которую вы всегда оказываете Беларуси. За нами дело не станет", - подчеркнул он.