Ярослав Надь временно возглавит МИД Словакии после отставки прежнего министра

ПРАГА, 25 марта. /ТАСС/. Министр обороны Словакии Ярослав Надь временно возглавит министерство иностранных дел республики. Об этом заявил подавший в четверг в отставку с поста главы МИД Иван Корчок, выступление которого транслировали местные сетевые каналы.

"Ярослав Надь временно возглавит МИД Словакии", - сказал он, подчеркнув, что внешнеполитическая линия республики останется прежней и будет ориентирована на западных партнеров.

"Прозападная ориентация означает, что мы [Словакия] приняли и развиваем западные ценности. На самом деле, в чем полностью уверен, это прословацкая ориентация", - сказал Корчок.

По его словам, Надь уже в четверг вступит во временное исполнение обязанностей главы МИД. В ведомство он придет познакомиться с сотрудниками в 13:00 по местному времени.

Корчок, представлявший в правительстве либеральную партию "Свобода и солидарность" (СиС), покинул пост главы МИД на фоне правительственного кризиса, спровоцированного решением премьера и председателя правоцентристской партии "Обычные люди и независимые личности" (ОЛНЛ) Игора Матовича без согласия партнеров по кабмину приобрести для жителей страны российскую вакцину от коронавируса "Спутник V". Покупка незарегистрированного в ЕС препарата вызвала недовольство президента Словакии Зузаны Чапутовой.

Словацкую правительственную коалицию составляют ОЛНЛ, СиС, либерально-консервативная партия "За людей" и правоцентристское политическое движение "Мы - семья". СиС и "За людей" требуют отставки Матовича, принявшего решение о покупке "Спутника V" без их согласия. Одновременно с Корчоком об отставке объявил министр образования, науки, научных исследований и спорта Бронислав Грюлинг. Кабмин ранее покинули министр экономики и лидер СиС Рихард Сулик, министр юстиции Мария Коликова, министр труда, социальных дел и семьи Милан Крайняк и министр здравоохранения Марек Крайчи, выдавший разрешение на применение в республике российской вакцины без регистрации в Европейском агентстве лекарственных средств.