СМИ: Россия и Турция договорились предпринять шаги по обеспечению перемирия в Идлибе

АНКАРА, 25 марта. /ТАСС/. Министры обороны России и Турции Сергей Шойгу и Хулуси Акар провели в четверг телефонные переговоры, сообщает телеканал CNN Turk

По его данным, Акар "в ходе конструктивных переговоров сообщил о нарушениях меморандума о взаимопонимании [по сирийскому Идлибу]", а стороны "договорились принять взаимные меры".

Между тем 21 марта Министерство национальной обороны Турции утверждало, что Анкара проинформировала Москву о необходимости прекращения Вооруженными силами Сирии боевых действий в Идлибе. Согласно распространенному заявлению турецкого оборонного ведомства, сирийские войска ранее "нанесли удары по госпиталю в Эль-Атарибе", а также "ракетному обстрелу подвергся жилой район в Кахе в идлибской зоне деэскалации и грузовики и трейлеры возле города Сармада". Российская Федерация, как указывало Минобороны, "была проинформирована для незамедлительного прекращения нападений".

23 марта источник в МИД Турции сообщил ТАСС, что во внешнеполитическом ведомстве состоялась встреча с послом РФ в Турции Алексеем Ерховым, которому была передана обеспокоенность Анкары в связи с ситуацией в Идлибе.

Кроме того, 23 марта российский Центр по примирению враждующих сторон призвал турецкую сторону оказать содействие в поиске и наказании виновных в обстреле жилых кварталов сирийского города Алеппо, который произошел в воскресенье, 21 марта. Вооруженные формирования сирийской оппозиции открыли в воскресенье огонь по жилым кварталам Алеппо, в результате в районе Фирдоус погибли двое мирных граждан и еще 17 получили ранения, в том числе дети. Сирийские власти возложили ответственность за обстрел на протурецкие формирования сирийской оппозиции, которые базируются к западу от Алеппо и в соседнем Идлибе.

На северо-западе Сирии в 2017 году была создана зона деэскалации, куда были вывезены боевики, отказавшиеся сложить оружие после проведенных правительственной армией операций в Восточной Гуте под Дамаском и южных областях страны. С 6 марта прошлого года там действует режим прекращения огня после договоренностей, достигнутых между Россией и Турцией. Тем не менее оппозиционные формирования, воюющие на стороне Турции, и террористы из запрещенной в России группировки "Джебхат ан-Нусра" регулярно нарушают перемирие, обстреливая позиции сирийской армии и мирные населенные пункты.