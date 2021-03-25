Приднестровье обвинило военных Молдавии в нарушении режима зоны безопасности конфликта

КИШИНЕВ, 25 марта. /ТАСС/. Делегация непризнанного Приднестровья в Объединенной контрольной комиссии (ОКК) по управлению миротворческой операцией обвинила молдавских военных в грубом нарушении режима разделительной зоны безопасности конфликта.

"Обращаемся ко всем участникам миротворческой операции с заявлением о недопустимости грубого нарушения режима зоны безопасности воинскими формированиями молдавской стороны и иностранными военизированными подразделениями, не относящимися к миротворческим силам", - говорится в заявлении делегации, размещенном в четверг на официальной странице ОКК. В нем отмечено, что 22 марта без предварительного уведомления миротворцев через зону безопасности проследовала колонна военной техники одного из молдавских силовых ведомств. Колонна следовала в учебный центр в молдавском селе Бульбоаке, где проходят учения спецподразделений Молдавии, Румынии и США.

В Приднестровье расквартирована Оперативная группа российских войск численностью около тысячи солдат и офицеров, которые задействованы в проведении миротворческой операции и охраняют склады в Колбасне, где хранится свыше 20 тыс. тонн боеприпасов, свозившихся туда после вывода советских войск из европейских стран. Российские "голубые каски" были введены в зону боевых действий 29 июля 1992 года в соответствии с Соглашением о принципах мирного урегулирования вооруженного конфликта в Приднестровье, подписанным 21 июля 1992 года президентами РФ и Молдавии в присутствии лидера Приднестровья. В настоящее время они поддерживают мир в разделительной зоне безопасности по Днестру вместе с миротворцами Молдавии, Приднестровья и группой военных наблюдателей от Украины.