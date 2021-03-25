США выделят $15 млн на помощь палестинцам

ООН, 25 марта. /ТАСС/. США окажут Палестине гуманитарную помощь в размере $15 млн. Об этом заявила в четверг постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд, выступая на заседании Совета Безопасности по ближневосточному урегулированию.

"США рады сообщить о выделении 15 млн долларов гуманитарной помощи для поддержки наиболее уязвимых сообществ на Западном берегу [реки Иордан] и в секторе Газа", - сказала она.

Дипломат уточнила, что данные средства пойдут на поддержку больниц, лечащих пациентов с коронавирусом, помощь наиболее бедным семьям, а также на продовольственные программы.