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Меркель: Байден во время участия в саммите ЕС "особо затронул" тему отношений с Турцией

По словам канцлера ФРГ, представители ЕС дали понять, "в чем заключаются европейские интересы"

БЕРЛИН, 26 марта. /ТАСС/. Президент США Джо Байден во время своего участия в виртуальном саммите ЕС изложил свое видение трансатлантического сотрудничества и особо затронул тему взаимоотношений Запада с Турцией. Об этом заявила в четверг на пресс-конференции в Берлине вечером канцлер Германии Ангела Меркель.

"Мы обсудили трансатлантическое сотрудничество. Джо Байден изложил свое видение", - сообщила она. По словам Меркель, представители ЕС, со своей стороны, дали понять, "в чем заключаются европейские интересы".

"Есть множество общих интересов, будь то сотрудничество в вопросах защиты климата, будь то прекращение торговых разногласий, будь то отношения с Китаем, Россией, но также с Турцией", - считает канцлер. "Это [отношения с Турцией] Джо Байден особо затронул", - сообщила она.

Теги
Меркель, АнгелаГерманияБайден, Джозеф (Джо)
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