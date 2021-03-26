Макрон считает важным для стран ЕС сотрудничать с Россией в рамках требовательного диалога

ПАРИЖ, 26 марта. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон считает, что страны Европейского союза должны сотрудничать с Россией в рамках требовательного диалога. Соответствующее заявление он сделал в четверг на пресс-конференции по итогам первого дня онлайн-саммита ЕС.

По его словам, лидеры ЕС обсудили вопросы взаимоотношения с Россией и Турцией. "В отношении России мы должны занимать твердую позицию в вопросах прав человека, но одновременно поддерживать необходимое сотрудничество на основе требовательного диалога", - сказал он.

"Мы продолжим поддерживать гражданское общество", - отметил он, напомнив о введенных ЕС санкциях в связи с делом Алексея Навального.

"По поводу Турции мы констатировали позитивные шаги с ее стороны со времени адресованного ей предложения в декабре, однако мы считаем, что ее слова должны стать конкретными делами", - заявил Макрон.

Французский лидер подчеркнул, что ожидает от Турции развития положительного диалога с Грецией. "Мы ждем также установления стабильности в Ливии", - отметил также Макрон, добавив, что это "предполагает вывод всех внешних сил" из этой страны, в том числе "турецких военных".