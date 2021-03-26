{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Байден и премьер Греции договорились о координации по поводу России и Китая

Президент США также выразил надежду на стабильность в Восточном Средиземноморье

ВАШИНГТОН, 26 марта. /ТАСС/. Президент США Джо Байден и премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис в четверг в телефонном разговоре договорились о координации по энергетической безопасности и другим вопросам, в том числе связанным с РФ и КНР. Об этом сообщила в четверг пресс-служба Белого дома.

"Два лидера договорились работать вместе, чтобы противостоять угрозе изменения климата и добиваться устойчивого восстановления экономики. Президент [США] выразил надежду на стабильность в Восточном Средиземноморье. Они также договорились о координации по вопросам, представляющим взаимный интерес, в том числе по энергетической безопасности, Китаю, России и Западным Балканам", - говорится в сообщении.

Американский лидер также поздравил Мицотакиса с Днем независимости Греции и заявил о "своей приверженности дальнейшему углублению прочных двусторонних связей" между двумя странами. "Он [Байден] также выразил признательность за наше растущее сотрудничество в оборонной сфере", - добавили в Белом доме.

Теги
ГрецияРоссияКитайБайден, Джозеф (Джо)
Байден заявил о стремлении США к взаимодействию с ЕС по России и КНР
Байден заявил о стремлении США к взаимодействию с ЕС по России и КНР
Читать полностью