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Токио призвал Вашингтон придерживаться наименования "Японское море"

Ранее Индо-Тихоокеанское командование ВС США в своем заявлении назвало эту часть океана Восточным морем

ТОКИО, 26 марта. /ТАСС/. Правительство Японии призвало американские власти придерживаться наименования "Японское море" после того, как 24 марта Индо-Тихоокеанское командование ВС США в своем заявлении назвало эту часть океана Восточным морем. Об этом в пятницу сообщил телеканал NHK.

Отмечается, что топоним "Восточное море" использует правительство Республики Корея, и против этой практики выступают японские власти. "Наименование "Японское море" является единственным утвержденным для этой зоны на международном уровне, и мы считаем формулировку ["Восточное море"] неподобающей", - приводит телеканал комментарий кабмина Японии.

По данным NHK, 25 марта Индо-Тихоокеанское командование ВС США в последующем заявлении признало, что ему "следовало использовать топоним "Японское море" или формулировку "акватория восточного побережья Корейского полуострова". В командовании также подчеркнули, что "позиция правительства США по этому вопросу не изменилась".

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